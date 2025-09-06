خطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي

خُطف ستة سائقي شاحنات سنغاليين في غرب مالي على يد أفراد يشتبه في أنهم جهاديون أثناء نقلهم بضائع إلى هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، وفق ما أفادت الجمعة نقابتهم وحكومة السنغال الجمعة وكالة فرانس برس.



ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فرض "حصار" على مناطق عدة في غرب مالي، بمحاذاة السنغال.



ويهاجم مقاتلو الجماعة وسائل النقل ويعرقلون التبادلات التجارية مع هذا البلد الذي تدخل عبره منتجات عدة مثل الوقود.



وتعتمد مالي التي لا منفذ بحريا لها، على استيراد جزء من بضائعها من دكار.



والجمعة أكد اتحاد سائقي شاحنات النقل في السنغال الذي يعد نقابة رئيسية في القطاع، في بيان "اختطاف ستة من مواطنينا السنغاليين (...) في مالي على يد جماعات جهادية".