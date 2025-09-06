ترامب يشير إلى احتمال أن يكون قد قضى عدد أكبر من الرهائن المحتجزين في غزة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى احتمال أن يكون قد قضى عدد أكبر من الرهائن المحتجزين في غزة، وقال إن الولايات المتحدة منخرطة في "مفاوضات معمّقة" مع حماس في خضم هجوم إسرائيلي جديد.



وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي "قد يكون بعضهم قضى أخيرا، هذا ما أسمعه. آمل بأن يكون ذلك خطأ، لكن في هذه المفاوضات هناك أكثر من 30 جثة".



من بين 251 شخصا اختُطفوا في 7 تشرين الأول 2023، ما زال 47 محتجزين في غزة، 25 منهم توفوا وفقا للجيش الإسرائيلي.



وكان ترامب أشار إلى وجود "نحو 38 شخصا ميتا"، واصفا إياهما بأنهم "شبان جميلون"، ليشير لاحقا إلى أن العدد 20 ومن ثم 30.



ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات مع حماس.



وقال "نحن منخرطون في مفاوضات معمّقة جدّا مع حماس".