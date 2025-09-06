الجيش الإسرائيلي يبدأ استهداف أبراج في مدينة غزة

دمر الجيش الإسرائيلي برجا في مدينة غزة الجمعة بعيد إعلانه أنه سيستهدف مباني شاهقة اتهم حركة حماس باستخدامها، في وقت يكثف هجومه للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني والتي يتكدس فيها نحو مليون شخص.



ورغم الضغوط المتزايدة في الداخل ومن الخارج لوقف هجومها المستمر منذ نحو عامين في غزة، تعزز إسرائيل قواتها وتكثف قصفها وعملياتها على مشارف المدينة منذ إعلانها عزمها السيطرة عليها.



وقال الجيش في بيان الجمعة إنه "رصد نشاطا مكثفا لحماس داخل أبراج متعددة الطوابق، حيث جرى دمج كاميرات مراقبة، مواقع قنص، منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى غرف قيادة وسيطرة"، مضيفا أنه سيستهدف تلك المواقع "خلال الأيام المقبلة".



وبعد أقل من ساعة، أصدر بيانا آخر أعلن فيه ضرب مبنى شاهق متّهما حماس باستخدامه "للتقدم وتنفيذ هجمات ضد القوات (الإسرائيلية) في المنطقة".



وأظهرت مشاهد مصورة لوكالة فرانس برس برج مشتهى في حي الرمال بمدينة غزة وهو ينهار إثر انفجار هائل في قاعدته مطلقا سحابة كثيفة من الدخان والغبار.