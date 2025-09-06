إسرائيل تعلن تدمير برج جديد في مدينة غزة

دمّرت إسرائيل بعد ظهر السبت برجا سكنيا في جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الجيش وشهود.



وقال المتحدث باللغة العربية باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ الجيش "أغار قبل قليل على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس".

وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ المبنى المذكور هو برج السوسي، بينما كان الجيش قد طلب من السكان إخلاء برج الرؤيا في وقت سابق.

