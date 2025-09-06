الأخبار
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها
أخبار دولية
2025-09-06 | 08:57
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها
دمّر الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما دعا سكان المدينة إلى مغادرتها والانتقال إلى منطقة المواصي جنوبا، مع استعداده لتنفيذ هجوم بري على المدينة.
وغداة تدمير برج مشتهى الشاهق في حي الرمال أيضا، وفي رسالة موجهة إلى سكان غزة، قال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية".
وأضاف: "اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل".
وفي وقت لاحق السبت، أعلن الجيش تدمير برج في جنوب غرب مدينة غزة.
وقال المتحدث باسمه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "الجيش أغار على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس".
وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ المبنى المذكور هو برج السوسي.
0
آخر الأخبار
2025-09-05
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب برجا في مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-09-05
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب برجا في مدينة غزة
0
أخبار دولية
23:56
الجيش الإسرائيلي يبدأ استهداف أبراج في مدينة غزة
أخبار دولية
23:56
الجيش الإسرائيلي يبدأ استهداف أبراج في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
2025-08-20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب
آخر الأخبار
2025-08-20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب
0
آخر الأخبار
2025-08-17
الجبهة الشعبية: إعلان الجيش الإسرائيليّ إخلاء مدينة غزة جريمة حرب كبرى تمثل ذروة مشروع الإبادة والتطهير العرقيّ
آخر الأخبار
2025-08-17
الجبهة الشعبية: إعلان الجيش الإسرائيليّ إخلاء مدينة غزة جريمة حرب كبرى تمثل ذروة مشروع الإبادة والتطهير العرقيّ
0
أخبار دولية
09:54
88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية
أخبار دولية
09:54
88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
07:46
إسرائيل تعلن تدمير برج جديد في مدينة غزة
أخبار دولية
07:46
إسرائيل تعلن تدمير برج جديد في مدينة غزة
0
أخبار دولية
05:34
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
أخبار دولية
05:34
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
0
أخبار دولية
01:38
مادورو: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري
أخبار دولية
01:38
مادورو: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري
0
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
0
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
0
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
0
أخبار لبنان
2025-09-05
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
2025-09-05
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
0
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
0
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
0
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
0
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
0
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
1
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
2
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
3
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
4
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
5
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"
6
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
7
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
8
خبر عاجل
11:54
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
خبر عاجل
11:54
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
