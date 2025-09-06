الأخبار
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها

أخبار دولية
2025-09-06 | 08:57
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها

دمّر الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما دعا سكان المدينة إلى مغادرتها والانتقال إلى منطقة المواصي جنوبا، مع استعداده لتنفيذ هجوم بري على المدينة.
     
وغداة تدمير برج مشتهى الشاهق في حي الرمال أيضا، وفي رسالة موجهة إلى سكان غزة، قال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية".
     
وأضاف: "اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل". 
     
وفي وقت لاحق السبت، أعلن الجيش تدمير برج في جنوب غرب مدينة غزة. 

وقال المتحدث باسمه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "الجيش أغار على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس". 
     
وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ المبنى المذكور هو برج السوسي.

أخبار دولية

الإسرائيلي

يدمّر

ثانيا

مدينة

لإخلائها

