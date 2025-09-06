الأخبار
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2025-09-06 | 12:21
55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا
قتل 55 شخصا على الأقل في هجوم شنه جهاديون على سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي وكالة فرانس برس.
ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دارول جاما التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون. وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة جنود، في حين أورد زعيم ميليشيا محلية أنهم ستة.
أخبار دولية
هجوم
جهاديين
نيجيريا
التالي
ترامب يصدر مرسوما لإنشاء قائمة سوداء تدرج فيها دول تحتجز مواطنين أميركيين
وزارة الحرب: عودة إلى التاريخ الأميركي
السابق
أخبار دولية
2025-08-23
نيجيريا تعلن قتل أكثر من 35 جهاديا قرب الحدود مع الكاميرون
أخبار دولية
2025-08-23
نيجيريا تعلن قتل أكثر من 35 جهاديا قرب الحدود مع الكاميرون
0
أخبار دولية
2025-08-19
مسلحون اقتحموا مسجدا في شمال نيجيريا... ومقتل 27 شخصا على الأقل
أخبار دولية
2025-08-19
مسلحون اقتحموا مسجدا في شمال نيجيريا... ومقتل 27 شخصا على الأقل
0
أخبار دولية
2025-08-01
مقتل "عشرات" الجنود والمدنيين في هجومين جهاديين في بوركينا فاسو
أخبار دولية
2025-08-01
مقتل "عشرات" الجنود والمدنيين في هجومين جهاديين في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
أخبار دولية
2025-07-05
المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
أخبار دولية
09:54
88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية
أخبار دولية
09:54
88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
08:57
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها
أخبار دولية
08:57
الجيش الإسرائيلي يدمّر برجا ثانيا في مدينة غزة التي دعا لإخلائها
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
0
آخر الأخبار
2025-04-09
أبو زيد للـLBCI: أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ والحوار مدخل أساسيّ لسحب سلاح الحزب فالدولة اللبنانية تعتبر أنّ الحزب يملك حق الدفاع عن الأرض وأنّ الخلاف يكمن في “من يذهب إلى الحرب” الدولة أم الحزب
آخر الأخبار
2025-04-09
أبو زيد للـLBCI: أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ والحوار مدخل أساسيّ لسحب سلاح الحزب فالدولة اللبنانية تعتبر أنّ الحزب يملك حق الدفاع عن الأرض وأنّ الخلاف يكمن في “من يذهب إلى الحرب” الدولة أم الحزب
0
خبر عاجل
2025-09-04
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
2025-09-04
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
0
موضة وجمال
2025-09-03
خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)
موضة وجمال
2025-09-03
خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
3
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
