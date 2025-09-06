55 قتيلا على الأقل في هجوم لجهاديين في شمال شرق نيجيريا

قتل 55 شخصا على الأقل في هجوم شنه جهاديون على سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي وكالة فرانس برس.



ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دارول جاما التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون. وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة جنود، في حين أورد زعيم ميليشيا محلية أنهم ستة.