وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء".



وأكد في مؤتمر صحافي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن "مسألة التهجير هي خطٌ أحمر بالنسبة لمصر والأردن والدول العربية كافة، ولن يُسمح بها تحت أي ظرف".