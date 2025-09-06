القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي الأميرال براد كوبر اختتم السبت زيارته الأولى لإسرائيل إثر توليه منصبه.



وقال الجيش في بيان، إن "الزيارة ركزت على التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الساحات القريبة والبعيدة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة".



وتم تعيين كوبر في أوائل آب ليقود القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تغطي منطقة الشرق الأوسط.

