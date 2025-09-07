رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي

أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح مبنى مقر الحكومة في كييف وطوابقه العلوية تعرضت لأضرار جراء ضربة روسية صباح الأحد.



وقالت سفيردينكو في منشور على تلغرام إن "السطح والطوابق العلوية تضررت جراء هجوم للعدو. تعمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق".