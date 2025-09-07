أوكرانيا: نفذنا هجومًا على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا

أعلن قائد وحدة القوات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي اليوم الأحد أن أوكرانيا هاجمت خط أنابيب النفط (دروجبا)، أو ما يعرف أيضًا بخط أنابيب "الصداقة"، في منطقة بريانسك الروسية.



وقال بروفدي في منشور على تطبيق تيليغرام إن "أضرارًا شاملة ناتجة عن الحريق" لحقت بخط الأنابيب.



ويستخدم خط الأنابيب في تصدير النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.