رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يعتزم الإستقالة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قرر الاستقالة لتجنب الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.



وخسر الائتلاف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا أغلبيته في مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت في تموز.