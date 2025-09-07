مصرع خمسة أشخاص إثر انقلاب قارب أثناء إجلاء عائلات بسبب الفيضانات في باكستان

لقيت امرأة وأربعة أطفال حتفهم في وقت متأخر من مساء السبت، عندما انقلب قارب نجاة كان من المفترض أن ينقلهم إلى مكان آمن بعيدا عن الفيضانات في إقليم البنجاب الباكستاني، حسبما أفادت السلطات.



وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في الإقليم عرفان علي كاثيا لوسائل اعلام محلية "وقع الحادث عندما اصطدم القارب التابع لخدمات الإنقاذ في منطقة جلال بور يروالا جنوب البنجاب، بجسم كان تحت الماء". وأضاف: "أنقذ عشرة أشخاص، لكن للأسف توفي خمسة منهم".

