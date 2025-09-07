الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعدما توعّد المتمردون الحوثيون بالانتقام لمقتل رئيس وزرائهم في غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.وجاء في بيان للجيش: "قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة إطلقت من اليمن"، لافتا الى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي. ولم يحدد البيان ما آلت اليه المسيرة الثالثة.