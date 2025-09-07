الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية تطلق مشروعًا لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها

أخبار دولية
2025-09-07 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية تطلق مشروعًا لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السعودية تطلق مشروعًا لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها

أطلقت السعودية الأحد حزمة مشاريع في سوريا تشمل إزالة أنقاض في دمشق وريفها وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في أرجاء البلاد، بعد أسابيع من تعهدها استثمار أكثر من 6,4 مليار دولار في البلاد.
     
وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن المساعدات أثناء فعالية أقيمت في دمشق بحضور رئيسه عبدالله الربيعة ووزير الطوارىء وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.
     
وشهد المسؤولان توقيع اتفاق لـ"مشروع التأهيل وإزالة الأنقاض يشمل إزالة أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان في محافظة دمشق وريفها".
     
وأعلن المركز "تكوين وتجهيز وحدة إدارة الأنقاض وإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الأنقاض التي خلفها تدمير آلاف المنازل بشكل شبه كامل خصوصًا في ريف دمشق".
     
وستوفر المملكة "بعض المعدات اللازمة لاستمرار عمليات إزالة الأنقاض بشكل مستدام للسنوات القادمة".
     
وشملت الاتفاقيات الموقع عليها مشروعًا لتأهيل وترميم 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة وآخر لإعادة تأهيل نحو 60 مخبزًا وخطًا لإنتاج الخبز. كما تم التوقيع على اتفاق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار مياه في دمشق.
     
وقال الربيعة في كلمة إن المشروعات تستهدف القطاعات التي "تمثل أولوية ملحة" للسوريين "إسهامًا في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين".
     
بدوره، قال الصالح إن "الحرب خلفت انقاضًا تعيق التعافي والاستجابة الانسانية ومخلفات حرب تهدد حياة المدنيين".
     
وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.
     
وتم الإعلان عن عدة اتفاقات مشاريع منذ إطاحة الأسد.

أخبار دولية

مشروعًا

لإزالة

الأنقاض

وريفها

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن
إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-25

رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

وزارة الاستثمار السعودية: المملكة ستنظم منتدى استثماريًا سعوديًا سوريًا في دمشق

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-27

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-27

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:33

ستارمر: بوتين لا يأخذ السلام على محمل الجد

LBCI
أخبار دولية
08:26

ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:24

إسرائيل تحذر من إجراءات "أحادية" في حال اعترفت دول غربية بالدولة الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
07:59

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث مسيّرات أُطلقت من اليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-19

"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!

LBCI
خبر عاجل
2025-06-15

المديرية العامة للطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد

LBCI
أخبار دولية
08:26

ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

LBCI
أخبار دولية
05:46

إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More