ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأكبر هجوم جوي تنفذه موسكو على الإطلاق في أوكرانيا، معتبرا أن "روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب".



واستنكر الرئيس الفرنسي على "إكس" الضربات "العشوائية" التي طاولت مناطق سكنية ومقر الحكومة، مؤكدا أن بلاده ستواصل "بذل كل ما في وسعها لضمان سلام عادل ودائم".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "هذه الضربات غير المسبوقة، بعد أقل من أسبوعين من هجوم واسع النطاق على كييف، تمثل تصعيدا جديدا، وتظهر، كما لو كان الأمر يتطلب ذلك، أن روسيا ليس لديها أي نية للسلام".



من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش الهجوم عبر الهاتف مع إيمانويل ماكرون الأحد.



وقال زيلينسكي عبر تطبيق "تلغرام": "قمنا بتنسيق جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع شركائنا لتأمين رد مناسب".



وأضاف: "نعد مع فرنسا إجراءات جديدة لتعزيز دفاعاتنا".