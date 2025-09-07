ستارمر: بوتين لا يأخذ السلام على محمل الجد

استنكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات "الجبانة" التي شنتها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يأخذ السلام على محمل الجد".ونقل بيان لداونينغ ستريت عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: "للمرة الأولى، يتم استهداف مقر الحكومة المدنية الأوكرانية. هذه الضربات الجبانة تُظهر أن بوتين يعتقد أنه يفلت من العقاب، وأنه لا يأخذ السلام على محمل الجد. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نحافظ بحزم على دعمنا لأوكرانيا وسيادتها".