إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع، إذ يواصل الجانبان محادثات بوساطة الولايات المتحدة لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.