ترامب يوجه "تحذيره الأخير" لحماس لقبول اتفاق بشأن الرهائن

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه "بتحذيره الأخير" لحركة حماس، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق الرهائن من غزة.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!".