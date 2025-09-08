مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

كان ترامب قد قال إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جد، وإذ أشار تقرير لأكسيوس إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبلغ حماس عبر وسيط بأن الرئيس ترامب سيضمن وقف الحرب إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن.