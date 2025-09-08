عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

قتل ستة أشخاص بينهم رجل خمسيني وثلاثة شبان في الثلاثينيات من العمر، وأصيب آخرون بجروح بالغة في هجوم مسلح عند مفترق راموت في القدس الشرقية صباح اليوم.وأشار إلى أن جهاز الإسعاف الإسرائيلي عدد الإصابات تجاوز العشرة، فيما نقل خمسة جرحى في حالة خطرة إلى المستشفيات.من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" المهاجمين في موقع الهجموم الذي تفقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.