بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

بعد ان قررت عدد من الدول الاوروبية اعادة فرض العقوبات على ايران، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي الى ان اللقاء بين وزير الخارجية الايرانية وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي كان مفيدًا، معتبرًا انه من الواجب الاستفادة من كل فرصة وبكل صيغة لخدمة مصالح البلاد، لافتًا الى انه تم وضع بعض النقاط والافكار على طاولة المفاوضات.