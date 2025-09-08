توقيف فتى بعد مقتل شرطيين تركيين بإطلاق نار قرب إزمير



قُتل شرطيان تركيان بإطلاق نار صباح الاثنين استهدف مركزا للشرطة قرب مدينة إزمير، فيما تم توقيف المشتبه به البالغ 16 عاما، بحسب ما أعلن مسؤولون.



وأكد وزير الداخلية علي يرلي قايا أن الهجوم على مركز الشرطة في منطقة بالجوفا الواقعة غرب المدينة السياحية أودى بحياة شرطيين وأصاب ثالثا "بجروح خطيرة".



وأضاف أن "المشتبه به في الحادثة، وهو إ. ب. البالغ 16 عاما، أوقف وتم فتح تحقيق".



من جانبه، أفاد حاكم إزمير سليمان إلبان بأن المشتبه به كان يعيش في ذات الشارع حيث يقع مركز الشرطة وأصيب بجروح أثناء توقيفه.



وأفادت قناة "إن تي في" وغيرها من وسائل الإعلام في الموقع بأن "المشتبه به في عملية القتل هو شخص يبلغ من العمر 16 عاما يعيش في هذا الشارع. ليس لديه أي سجل إجرامي ولم يسبق أن أوقف في أي جريمة"، مضيفا بأنه تم "القبض عليه مصابا بجروح".







