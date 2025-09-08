الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار

دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي نفّذه مسلحون فلسطينيون على موقف حافلات في القدس الشرقية واعتبر أنه يؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "ندين هذا الهجوم كما ندين كل خسارة للأرواح.. ندعو إلى خفض التصعيد. يظهر ذلك مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".وأضاف: "المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جدا وكثيرا جدا. يجب أن ينتهي ذلك الآن. حان الوقت لكسر دوامة العنف هذه".