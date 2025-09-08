إسرائيل توجه "تحذيرا أخيرا" لحركة حماس

وجّهت إسرائيل الاثنين ما اعتبرته "التحذير الأخير" لحركة حماس بضرورة الإفراج عن الرهائن وتسليم السلاح، تحت طائلة تدمير غزة والقضاء على الحركة.



في القدس الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية، أسفر إطلاق نار عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما أفاد السلطات ومصادر طبية إسرائيلية.



في قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني عن مقتل 16 شخصا على الأقل في عمليات قصف إسرائيلية.



وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير غزّة والقضاء على حركة حماس ما لم تستسلم، وذلك بعد وقت قصير على إصدار الرئيس الأميركي تحذيرا مماثلا للحركة.



وقال كاتس على منصة "إكس"، "هذا التحذير الأخير لقتلة ومغتصبي حماس سواء في غزة أو في الفنادق الفخمة في الخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا فسيتم تدمير غزة وسيتم القضاء عليكم".