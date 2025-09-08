لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي... وهذا ما جرى بحثه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وأفادت الوزارة بأن الوزيرين ناقشا العلاقات الروسية السعودية، وتطرقا إلى الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).