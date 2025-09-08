الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة من جنوده قتلوا في شمال قطاع غزة حيث تكثّف قواته عملياتها العسكرية.



ونشر الجيش أسماء ثلاثة من الجنود، بينما لم يكشف اسم الرابع.