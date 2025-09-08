الأخبار
فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعبئة 25 ألف عنصر من القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع كولومبيا وعلى السواحل البحرية، في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة التي نشرت سفنا حربية قرب المياه الإقليمية الفنزويلية.
وقال مادورو في رسالة نشرها مساء الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي: "أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا المسلحة الوطنية البوليفارية المجيدة"، مؤكدا بذلك تصريحات وزير دفاعه فلاديمير بادرينو لوبيز.
وأشار إلى تعزيزات في "منطقة السلام الثنائية" (الحدود مع كولومبيا) وعلى الساحل الكاريبي حيث توجد أكبر مصافي النفط في البلاد، بالإضافة إلى الساحل الشرقي، لا سيما في دلتا أماكور الواقعة على الحدود مع غويانا.
وأضاف الرئيس: "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو الدفاع عن السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام".
من جانبه، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإسقاط الطائرات الفنزويلية التي تُعتبر تهديدا لانتشار قوات البحرية الأميركية في المنطقة، والتي وصفها البيت الأبيض رسميا بأنها عملية لمكافحة المخدرات.
وأشارت مصادر داخل إدارة ترامب إلى أنها لا تستبعد شنّ هجمات على الأراضي الفنزويلية ضد منشآت يُعتقد أنها تابعة لعصابات المخدرات.
