الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو

حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.



وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه: "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".



وبحسب ما أعلن الاليزيه، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا الثلاثاء لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة".

