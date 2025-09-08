مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة

كشف مصدر مطلع لرويترز أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة اليوم.



وكانت الحركة أعلنت أمس أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تُناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.