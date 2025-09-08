الأخبار
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-09-08 | 15:16
كشف مصدر مطلع لرويترز أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة اليوم.
وكانت الحركة أعلنت أمس أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تُناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.
أخبار دولية
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
حماس
مقترح أميركي
إطلاق النار
غزة
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار دولية
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
حال الطقس
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
اقتصاد
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
