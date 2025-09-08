إخلاء مبنى للركاب في مطار هيثرو مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث"

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن إغلاق مبنى للركاب وإخلاءه مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث" لم تحدد طبيعته.



وكتبت الشركة المشغلة للمطار الدولي الرئيسي في المملكة المتحدة: "الرجاء عدم التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4"، مشيرة الى أن العاملين "يقدمون المساعدة للركاب في الموقع.



ويقع المطار وهو من الأكثر ازدحاما في العالم، في جنوب غرب لندن.



وقال جهاز الإطفاء في لندن إن عناصره يستجيبون لـ"حادث يتعلق بمواد يحتمل أن تكون خطرة"، وفق بيان نقلته بي بي سي.



وأفاد الجهاز بـ"نشر طواقم مختصة لإجراء عملية تقييم للموقع، وإخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي مع استجابة عناصر الإطفاء".



وذكرت الشبكة الوطنية للسكك الحديد في المملكة المتحدة على منصة إكس، أن قطاراتها "غير قادرة على التوقف" في مبنى الركاب نتيجة لذلك.



وأعلن مطار هيثرو أن "كل مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد".