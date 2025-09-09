رئيس الوزراء النروجي المنتهية ولايته يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الوزراء النروجي المنتهية ولايته العمّالي يوناس غار ستور فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين والتي على الرّغم من أنّ اليسار تصدّرها إلا أنّ اليمين الشعبوي المناهض للهجرة حقّق فيها نتيجة تاريخية.



وخاطب الزعيم البالغ من العمر 65 عاما أنصاره بعد أن تصدّر حزبه الانتخابات بحصوله على نحو 28% من الأصوات، قائلا "لقد نجحنا"، في نتيجة تتيح له البقاء في السلطة من خلال التحالف مع أحزاب يسارية أخرى.