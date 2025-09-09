الأخبار
غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا
أخبار دولية
2025-09-09 | 00:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا
استهدفت غارات إسرائيلية ليل الإثنين مواقع في سوريا قرب مدن اللاذقية (غرب) وحمص وتدمر (وسط)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت كتيبة للقوات الجوية تقع جنوب شرق مدينة حمص، حيث دوّت انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة، وسط معلومات أولية عن أضرار مادية".
أخبار دولية
إسرائيلية
واللاذقية
وتدمر
سوريا
مقالات ذات صلة
0
أخبار دولية
2025-07-10
العثور على رجل دين شيعيّ مقتولًا قرب حمص
أخبار دولية
2025-07-10
العثور على رجل دين شيعيّ مقتولًا قرب حمص
0
آخر الأخبار
16:54
الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يشن غارة في محيط مدينة اللاذقية
آخر الأخبار
16:54
الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يشن غارة في محيط مدينة اللاذقية
0
آخر الأخبار
2025-08-23
أطباء بلا حدود: إسرائيل تصعب توفير المياه النظيفة لسكان غزة وتدمر البنية التحتية وتقصف قرب مراكز التوزيع
آخر الأخبار
2025-08-23
أطباء بلا حدود: إسرائيل تصعب توفير المياه النظيفة لسكان غزة وتدمر البنية التحتية وتقصف قرب مراكز التوزيع
0
آخر الأخبار
2025-08-18
مستشفى الشفاء: مصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب المستشفى غرب مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-08-18
مستشفى الشفاء: مصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب المستشفى غرب مدينة غزة
اخترنا لكم
0
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
أخبار دولية
04:36
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح
0
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
أخبار دولية
04:35
غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم
0
أخبار دولية
02:09
الجيش الإسرائيلي: سنعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"
أخبار دولية
02:09
الجيش الإسرائيلي: سنعمل في مدينة غزة "بقوة كبيرة"
0
أخبار دولية
00:57
قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك
أخبار دولية
00:57
قتلى وعشرات الجرحى في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
02:04
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
أخبار لبنان
02:04
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-18
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
2025-08-18
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
0
أخبار لبنان
2025-08-28
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
2025-08-28
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
0
أخبار لبنان
2025-07-19
جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان
أخبار لبنان
2025-07-19
جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
2
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
5
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
6
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
7
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
8
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
