غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا

استهدفت غارات إسرائيلية ليل الإثنين مواقع في سوريا قرب مدن اللاذقية (غرب) وحمص وتدمر (وسط)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت كتيبة للقوات الجوية تقع جنوب شرق مدينة حمص، حيث دوّت انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة، وسط معلومات أولية عن أضرار مادية".