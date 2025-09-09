أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي

نفت تونس فجر الثلاثاء ما أعلنه أسطول مساعدات متّجه من إسبانيا إلى غزة عن تعرّض أحد قواربه "لضربة من طائرة مسيّرة" أثناء رسوّه قرب العاصمة تونس، مؤكّدة "عدم وجود أيّ عمل عدائي أو استهداف خارجي".



وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان إنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود +مسيّرة+ قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".



وأضافت أنّه "حسب المعاينات الأولية، فإنّ سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال قدّاحة أو عقب سيجارة".



وأكّد البيان أنّ "لا وجود لأيّ عمل عدائي أو استهداف خارجي".



وأتى هذا النفي بعد أن أعلن "أسطول الصمود العالمي" المتّجه إلى غزة وعلى متنه مساعدات وناشطون أنّ أحد قواربه تعرّض ليل الإثنين-الثلاثاء "لضربة من طائرة مسيّرة" أدّت لاندلاع حريق على متنه.