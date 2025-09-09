الأخبار
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الإيراني سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر

أخبار دولية
2025-09-09 | 00:55
وزير الخارجية الإيراني سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر
وزير الخارجية الإيراني سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر

سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مصر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي التي علقت طهران التعاون معها في تموز، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة "إرنا" مساء الاثنين عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "خلال زيارة للقاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة" دون تحديد موعد.

أخبار دولية

الخارجية

الإيراني

سيلتقي

المدير

العام

للوكالة

الدولية

للطاقة

الذرية

