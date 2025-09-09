اثيوبيا تدشّن سدّ النهضة الأكبر في إفريقيا

دشّنت أثيوبيا رسميا سدّ النهضة الضخم المقام على نهر النيل، والذي يشكّل منذ أعوام موضع توتر مع مصر والسودان.



وأثناء حفل التدشين الذي حضره قادة إقليميون، وصف رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد السد بأنّه "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل السود".



وقال إن السد "يظهر أننا قادرون على تحقيق كل ما نخطط له"، متوجّها الى دول الجوار بالقول إن "اثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم".



وتقدّم إثيوبيا "سدذ النهضة الكبير" على أنّه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.