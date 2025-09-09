وزير الخارجية: بريطانيا لم تخلص إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

كشفت رسالة حكومية أن بريطانيا لم تخلص بعد إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، على الرغم من معاناة المدنيين المروعة هناك.



وكتب ديفيد لامي الذي يشغل منصبه وزير الخارجية حتى يوم الجمعة قبل سريان تعديل وزاري، في رسالة بتاريخ أول أيلول إلى لجنة برلمانية أن الحكومة درست بعناية خطر الإبادة الجماعية.



وقال في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، فإن هذه الجريمة لا تحدث إلا عندما تكون هناك 'نية محددة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا'".



وأضاف: "ولم تخلص الحكومة إلى أن إسرائيل تتصرف بهذه النية".



وقال في رسالته: "ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والدمار الواسع النطاق في غزة، أمر مروع تماما. يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمنع المعاناة التي يسببها هذا الصراع".

