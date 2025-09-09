الأخبار

وزير الخارجية: بريطانيا لم تخلص إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

أخبار دولية
2025-09-09 | 06:31

وزير الخارجية: بريطانيا لم تخلص إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

وزير الخارجية: بريطانيا لم تخلص إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

كشفت رسالة حكومية أن بريطانيا لم تخلص بعد إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، على الرغم من معاناة المدنيين المروعة هناك.

وكتب ديفيد لامي الذي يشغل منصبه وزير الخارجية حتى يوم الجمعة قبل سريان تعديل وزاري، في رسالة بتاريخ أول أيلول إلى لجنة برلمانية أن الحكومة درست بعناية خطر الإبادة الجماعية.

وقال في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، فإن هذه الجريمة لا تحدث إلا عندما تكون هناك 'نية محددة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا'".

وأضاف: "ولم تخلص الحكومة إلى أن إسرائيل تتصرف بهذه النية".

وقال في رسالته: "ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والدمار الواسع النطاق في غزة، أمر مروع تماما. يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمنع المعاناة التي يسببها هذا الصراع".

أخبار دولية

الخارجية:

بريطانيا

إسرائيل

إبادة

جماعية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-01

رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-08

وزارة الخارجية الإيرانية تتهم إسرائيل بالتخطيط "لإبادة جماعية" بالسيطرة على غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-16

مشيخة العقل تناشد لوقف النار في السويداء: ما يجري إبادة جماعية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

LBCI
أخبار دولية
07:36

وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية يزعزع "الاستقرار الإقليمي"

LBCI
أخبار دولية
07:34

تحالف تابع للدعم السريع: مسؤولون عن الضربات "الدقيقة" على منشآت حيوية بالخرطوم

LBCI
أخبار دولية
06:57

الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 140 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
06:50

متظاهرون في النيبال يضرمون النار في مبنى البرلمان

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-06

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
حال الطقس
04:40

الطقس أشبه بالخريفي... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
05:08

بعد الاحتجاجات الدامية... رئيس وزراء النيبال يستقيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-23

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: اتفاق الهدنة مع اسرائيل اتفاق أمني لا أكثر ومسألة التطبيع مسار طويل جدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

