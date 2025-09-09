الإدارة السورية تستقبل وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الوزراء نوفاك

أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن الإدارة السورية استقبلت وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وتعمل روسيا على بناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق بشار الأسد.

ونوفاك هو المسؤول الأول عن شؤون الطاقة في روسيا.