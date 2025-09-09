متظاهرون في النيبال يضرمون النار في مبنى البرلمان

أضرم متظاهرون نيباليون النار في مبنى البرلمان في العاصمة كاتماندو، بعد استقالة رئيس الوزراء عقب احتجاجات أسفرت عن مقتل 19 شخصا، بحسب ما أفاد ناطق حكومي وكالة فرانس برس.



وقال إكرام جيري إنّ "مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيسي".