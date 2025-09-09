الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 140 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال أفغانستان

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 139.6 مليون دولار لمساعدة نصف مليون شخص في أفغانستان تضرروا من الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.



ونقل بيان صادر عن الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان قوله: "هذه لحظة يجب على المجتمع الدولي أن يبذل فيها قصارى جهده وأن يظهر تضامنا مع السكان الذين تحملوا الكثير من المعاناة".