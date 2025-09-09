الأخبار
إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها
أخبار دولية
2025-09-09 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها
أعلنت مدريد أنها ستمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، وذلك غداة اتخاذ إسرائيل إجراء مماثلا بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.
وكشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات" ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.
أخبار دولية
إسبانيا
إسرائيل
إيتمار بن غفير
بتسلئيل سموطريتش
