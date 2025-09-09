إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها

أعلنت مدريد أنها ستمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، وذلك غداة اتخاذ إسرائيل إجراء مماثلا بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.



وكشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات" ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.