LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا والشاباك قيادة حركة “حماس”

أخبار دولية
2025-09-09 | 09:17
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا والشاباك قيادة حركة "حماس"
0min
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا والشاباك قيادة حركة “حماس”

هاجم الجيش الإسرائيليّ والشاباك “من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة “حماس” وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

 

وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّهم قادة القيادة الحمساوية الذين استهدفهوا “قادوا انشطة على مدار سنوات”.

 

وقال ادرعي: “يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأوّل وإدارة الحرب ضد إسرائيل”. 

 

وشدّد على أنّه قبل الغارة اتُخذت خطوات لتجنب إصابة المدنيين وشملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية. 

 

وأكّد أنّ الجيش والشاباك سيواصلون لحسم حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من تشرين الأول.

LBCI
خبر عاجل
09:11

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل حاولت مهاجمة قيادات من "حماس" في قطر

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-07

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الجيش الإسرائيلي: المبنى الذي هاجمناه بغزة استخدمته حماس لنصب معدات استخبارية ونقاط مراقبة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-08

الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:25

نتانياهو يقول إن استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل "مستقل بالكامل"

LBCI
أخبار دولية
10:18

الرئيس السوري سيشارك في قمة عربية روسية في موسكو في تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
10:15

الامارات دانت الهجوم الإسرائيلي "الغادر" في قطر

LBCI
أخبار دولية
10:08

إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-20

البابا يدعو إلى الصوم والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-20

عودة في خدمة الهجمة وقداس الفصح: بلدنا على مفترق طرق...

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-17

قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري

LBCI
آخر الأخبار
07:50

مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
أخبار لبنان
04:43

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:49

كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
آخر الأخبار
08:54

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
أمن وقضاء
06:19

أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار دولية
09:36

قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور

