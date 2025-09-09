الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا والشاباك قيادة حركة “حماس”

هاجم الجيش الإسرائيليّ والشاباك “من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة “حماس” وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّهم قادة القيادة الحمساوية الذين استهدفهوا “قادوا انشطة على مدار سنوات”.

وقال ادرعي: “يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأوّل وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وشدّد على أنّه قبل الغارة اتُخذت خطوات لتجنب إصابة المدنيين وشملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وأكّد أنّ الجيش والشاباك سيواصلون لحسم حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من تشرين الأول.