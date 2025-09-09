إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"

دانت إيران الداعمة الرئيسية لحماس الثلاثاء استهداف إسرائيل لمسؤولي الحركة الفلسطينية في الدوحة، ووصفته بأنه "انتهاك فاضح".



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي "هذا العمل الإجرامي الخطير للغاية يُعد انتهاكا فاضحا لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاكا لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها". وكانت إسرائيل أعلنت استهداف قيادة الحركة من دون تحديد مكان ذلك، بينما أكدت قطر أن الهجوم وقع في الدوحة.

