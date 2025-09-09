الامارات دانت الهجوم الإسرائيلي "الغادر" في قطر

دان المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية.

وكتب قرقاش عبر منصة إكس إن "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها".



من جهته، كتب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد "تضامنا الكامل مع قطر الغالية".