ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"

دان ولي العهد السعودي الأمير بن محمد سلمان بن عبد العزيز في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي" الذي استهدف قادة حماس في الدوحة الثلاثاء.



ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن بن سلمان أكد للشيخ تميم إدانة المملكة "للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية". كما أبلغه بأن الرياض "تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".