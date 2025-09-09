البابا ليو: الهجوم الإسرائيلي على قادة من حماس في قطر تطوّر خطير للغاية

عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن قلقه اليوم الثلاثاء إزاء عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن البابا ليو قوله "هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية".