نتانياهو: الحرب في غزة ستتوقف فورا إذا وافقت حماس على مقترح ترامب



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن الحرب في غزة يمكن أن تتوقف في الحال إذا وافقت حماس على اقتراح التهدئة الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أن إسرائيل قد قبلت شروطه.



وقال نتانياهو خلال فعالية أقيمت في السفارة الأميركية بالقدس "قبلت إسرائيل المبادئ، الاقتراح الذي طرحه الرئيس ترامب لإنهاء الحرب، بدءا بالإفراج الفوري عن جميع رهائننا".



وأضاف "إذا قُبل اقتراح الرئيس ترامب، يمكن أن تنتهي الحرب على الفور". أعلن ترامب الأحد اقتراحا لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن البيت الأبيض لم يُفصح عن أي تفاصيل بشأنه.