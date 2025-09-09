الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن الثلاثاء، بعدما أفاد مراسلو فرانس برس عن دوي صفارات الإنذار في القدس.



وجاء في بيان للجيش "بعد صفارات الإنذار التي دوت قبل مدة قصيرة في مختلف مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

