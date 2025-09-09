“حماس”: مقتل نجل خليل الحية ومحاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا

أكّدت حركة “حماس” أنّ “فشل إسرائيل في اغتيال الأعضاء في الوفد المفاوض ومقتل عدد من الأعضاء الآخرين”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة بينهم همام الحية نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسيّ للحركة في غزة، وجهاد لبد مدير مكتب خليل الحية.

وحمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع إسرائيل عن الضربات.

وقالت الحركة: “محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا الواضحة والمتمثلة في: الوقف الفوريّ للعدوان على شعبنا والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقيّ وإغاثة شعبنا والإعمار”.

وأعلن عضو المكتب السياسيّ لحركة “حماس” سهيل الهندي سقوط عدد من القتلى في الضربات الإسرائيلية على الدوحة، بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحركة في غزة.

ونقل البيان عن عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي قوله: "ننعي عددا من الشهداء الذين ارتقوا في محاولة الاغتيال الصهيونية الجبانة، ومن بينهم الأخ جهاد لبد، مدير مكتب القيادي خليل الحية، وهمام خليل الحية".