غروسي: الاتفاق على استئناف التعاون مع طهران "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني في القاهرة الثلاثاء على "آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش" في إيران".



وأضاف "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".