الأردن ينفي استخدام إسرائيل أجواء المملكة لضرب قادة حماس في قطر

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية تاكيده أن ما يتم تداوله حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر الشقيقة" هو ادعاء باطل وافتراء كاذب".



وأكد المصدر" ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشائعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".



